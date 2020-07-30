Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что с начала режима прекращения огня на Донбассе встречаются единичные обстрелы со стороны противника. По его словам, они "проявляют эмоции или провокации".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, в четверг, 30 июля.

"В зоне проведения ООС не зафиксировано эскалации или наступательных действий. Одиночные обстрелы не являются системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне", - заявил Хомчак.

По его словам, ситуация с предотвращением распространения коронавируса в зоне проведения операции объединенных сил стабильная и контролируемая.

Напомним, с 27 июля в силу вступили новые договоренности о перемирии на Донбассе, которые были заключены ТКГ по урегулированию конфликта. Командование операцией Объединенных сил и "народная милиция ДНР/ЛНР" накануне выпустили приказы о прекращении огня.

Также мы писали, что Командование ООС в первый день перемирия объявило об обстрелах украинских позиций на Донбассе. В ответ на это в "ДНР" заявили, что эти обвинения - провокации со стороны Киева.