Экс-депутат Верховной Рады Давил Жвания, который в 2014 году входил в близкий круг соратников Петра Порошенко, заявил, что источником финансирования захвата власти во время Майдана было в том числе посольство Литвы, а внутренним каналом - "Диамантбанк".

Об этом бывший нардеп заявил в видеообращении, обнародованном в YouTube.

"Я также знаю о том, как финансировался государственный переворот. Финансирование захвата власти осуществлялось несколькими способами. Одним из внешних источников было посольство Литвы, через которое передавались деньги и оружие. А внутренним каналом был "Диамантбанк". У меня есть документальные свидетельства, подтверждающие мои слова. Поэтому я еще раз обращаюсь к генпрокурору Ирине Венедиктовой: откройте уголовные дела, вызывайте меня на допрос. Украинцы должны, наконец, узнать правду о том, что тогда произошло", - сказал Давил Жвания.

Отметим, что согласно решению Фонда гарантирования вкладов, "Диамантбанк" входит в число проблемных и должен быть ликвидирован до 23 июня 2021 года. Владельцами финучреждения СМИ называли экс-нардепов Жванию и Мартыненко.

Также Жвания заявил, что несмотря на то, что с момента его первого обращения, в котором он рассказал о взятке еврочиновнику за поддержку Порошенко на выборах-2014, прошла уже неделя, реакции генерального прокурора до сих пор нет.

"Я еще раз заявляю, что я был членом преступного сообщества, совершившего государственный переворот. Для помощи заговорщикам я использовал и свое политическое влияние, и свою должность главы Комитета по вопросам государственного строительства. Этот комитет на то время был ключевым для государственных преобразований. В составе парламента VIII созыва его полномочия были перераспределены, от чего его значение сошло на нет. Но в 2014 году у меня были очень весомые полномочия, я предоставил их заговорщикам", - рассказал Давид Жвания.

Бывший нардеп также заявил, что Порошенко натравил на него порохоботов, которые в заказных статьях обвиняют его в визитах в Москву. По его мнению, это связано с тем, что экс-президенту нечего сказать по сути обвинения, поэтому он пытается убедить своих сторонников в том, что прозвучавшей информации нельзя верить. Порошенко даже показывал справку о пересечении Жванией границы с Беларусью.

"Справку о пересечении мной границы Порошенко мог получить только в СБУ, то есть СБУ, которой руководит друг Зеленского Иван Баканов, продолжает брать взятки. Более того, СБУ берет взятку от Порошенко, который сейчас готовит свержение президента", - заявил Жвания.

Кроме того, экс-депутат прокомментировал слова Климкина о том, что тот не мог передавать деньги за поддержку Петра Порошенко на выборах-2014 Ангеле Меркель, так как канцлер Германии не берет взяток. "Получателем взятки была не Меркель. Климкин лично передавал 5 млн евро по каналом посольства в Германии высокопоставленному еврочиновнику", - сказал Жвания, добавив, что готов рассказать об этом больше на допросе в прокуратуре Украины или Германии.

Напомним, ранее "Страна" подробно анализировала первое видеообращение Давида Жвании, который заявил, что он "входил в ОПГ, которая финансировала Майдан и срывала мирные инициативы".

Также мы писали, что во втором своем ролике Жвания говорил о том, что он лично давил на Азарова, чтобы тот ушел в отставку.