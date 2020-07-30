Вокруг бойцов российской частной военной компании (ЧВК), задержанных вчера в Беларуси, закручивается скандал, в который оказалась втянута и Украина.

МИД Беларуси подтвердил слухи, которые начали ходить сразу - у некоторых военных есть украинское гражданство. Впрочем, еще в день задержания стало известно, что многие из россиян воевали на Донбассе. То есть это могли быть и выходцы из Донецкой или Луганской областей.

Сегодня эта информация подтвердилась. А СБУ заявила, что будет требовать у Минска экстрадиции задержанных - причем всех, а не только бывших или нынешних граждан Украины.

Но тем не менее - их украинские корни могут стать одним из аргументов Киева в обращении к белорусской стороне. Тем более, что МИД Беларуси уже по этому поводу пригласил на беседу украинского посла.

Правда, в Кремле уже дали понять, что экстрадиция для них неприемлема. "Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России", - заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

Разобрались, кто из россиян, захваченных вчера, мог иметь украинское гражданство и почему вообще начали поднимать этот вопрос.

Что известно об украинцах в ЧВК

В целом власти Беларуси говорят о 14 членах российской ЧВК, воевавших на Донбассе. Однако "Страна" нашла на сайте "Миротворец" 19 человек из списка задержанных, которые в те или иные годы прошли через армию сепаратистов.

Как выяснила "Страна", проанализирировав этот список - всего в нем семь фамилий тех, кто, судя по всему, имеет или имел украинский паспорт. Это Геннадий Фетисов, Олег Дрига, Сергей Сидоров, Максим Кошман, Александр Шубин, Артем Шацкий и Сергей Бубнов.

Все они - уроженцы Донецка, Луганска, Одессы, Славянска.

Так, например, Дрига Олег Игоревич, внесенный на Миротворец 26 ноября 2015 года. Родился 3 июня 1986 года в Донецке. Проживал по улице Речная 46. Служил в формировании "Оплот", которое возглавлял убитый "глава ДНР" Александр Захарченко.

В настоящее время страница Дриги во ВК заблокирована.

Получил паспорт РФ 6 ноября 2019 года.

2. Сидоров Сергей Александрович, внесенный на Миротворец 13 апреля 2018 года с пометкой "предатель Родины", - родился в Одессе 1 января 1972 года.

Служил в роте тяжелого вооружения полка "ДНР" командиром танкового взвода - командиром танкового экипажа. Получил военное звание - старший лейтенант.

5 сентября 2018 года получил паспорт РФ.

3. Кошман Максим Ярославович внесен на Миротворец 19 ноября 2014 года как внештатный сотрудник ГРУ РФ из "ЧВК Вагнера", служащий в/ч 08807, водитель-телефонист, рядовой.

Родился 6 сентября 1981 года в Славянске (переулок Парковый, 8). Имел позывной: Коршун.

Максим Кошман на фото - по центру

Паспорт гражданина России он получил 3 декабря 2019 года.

4. Фетисов Геннадий Евгеньевич, внесенный на Миротворец с 23 ноября 2014 года. Родился в Донецке 22 октября 1986 года, окончил факультет компьютерных наук и технологий ДонНТУ.

Экс-беркутовец, был зачислен командиром взвода в формирование "Оплот". Позывной: Сова.

Был внештатным сотрудником "ЧВК Вагнера", утверждают в Украине, хотя доказателств этому нет.

Геннадий Фетисов слева на фото.

28 февраля 2020 года получил паспорт РФ.

5. Бубнов Сергей Геннадьевич внесен на Миротворец 27 июля 2020 года. Родился 8 января 1971, прописан в Донецке по улице Электронной 1.

Паспорт РФ получил 22 ноября 2019 года.

6. Шубин Александр Игоревич внесен на Миротворец с 23 сентября 2017 года. Родился 15 января 1996 г в Луганске. Служащий батальона Захара Прилепина с позывным "Злой".

Звание - рядовой.

Паспорт гражданина РФ выдан в марте 2019 года.

7. Шацкий Артем Юрьевич на Миротворце с 27 февраля 2018 года. Родился в Луганске 30 июля 1982 года. Является разведчиком и командиром взвода 1 мотострелкового батальона "ЛНР".

Фактическое звание - лейтенант. Паспорт РФ выдан 21.09.2019.

Зачем поднимают этот вопрос

Угроза выдачи в Украину всех или части захваченных под Минском наемников - серьезный аргумент в руках белорусского следствия.

Часть этих людей воевала на Донбассе, что подтверждается данными как из России, так и Украины. И при выдаче в Киев военспецов из российской ЧВК ждет незавидная участь. В лучшем случае после долгих тюремных мытарств их отправят на обмен.

В худшем - вынудят давать показания, которые в нужном для Украины свете подадут факт российского вмешательства на Донбассе.

Беларусь пока никак официально не отреагировала на заявления из Украины о выдаче наемников. Однако, вовсю намекает, что переговоры об этом могут иметь место. Например, МИД страны пригласил на встречу посла Украины, поскольку 14 из 33-х захваченных военных профи ранее воевали на Донбассе.

"Такие заявления вполне могут использоваться сейчас белорусскими спецслужбами, чтоб получить от россиян нужные показания в обмен на гарантии невыдачи в Украину", - считает телеграм-канал "Политика Страны".

Показания эти могут касаться их якобы участия в антигосударственных акциях протеста - с целью провокации силового сценария смены власти на предстоящих 9 августа президентских выборах.

Эту тему власти Беларуси сейчас усиленно раскачивают. Так, сегодня в ЦИК страны сегодня собрали кандидатов на пост президента. И рассказали, что помимо захваченной группы, есть еще две, которые готовятся на сопредельной территории России.

К слову, сегодня белорусские силовики уже заявили, что "наемники из ЧВК" могут быть связаны с Сергеем Тихановским - оппозиционным блогером, который сидит в тюрьме, а его жена Светлана является главным конкурентом Лукашенко на выборах.

То есть белорусское общество готовят к тому, что существует угроза попытки силового захвата власти через организацию массовых беспорядков силами оппозиции и России. Что наперед оправдывает любые действия Лукашенко в отношении местного майдана, который уже начинается в стране с целью добиться ухода нынешнего президента.

Причем, как уже анализировала "Страна", это майдан - совсем не пророссийский. Светлана Тихановская требует разорвать союз с Россией. То есть разгон этих протестов Москве будет объективно на руку.

А тему российской ЧВК в Минске, скорее всего, раздувают для того, чтобы иметь удобное объяснение для Запада, который может не признать белорусских выборов или ввести санкции против страны, если Лукашенко жестко подавит акции протеста после выборов.

То есть путем показательной борьбы с "российскими ЧВК" президент Беларуси, по всей вероятности, хочет сохранить прежний уровень отношений с Западом. Что, конечно, довольно опасная игра - особенно для Минска, который гораздо сильнее зависит от Москвы, чем в свое время Киев времен Виктора Януковича. Для которого лавирование между Россией и евроатлантикой кончилось потерей власти и бегством из страны.