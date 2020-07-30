Во втором квартале 2020 года наблюдается резкое падение не только украинской экономики, но и мировой. Так, по предварительным данным, ВВП Германии в этот период снизился на 11,7%, а ВВП США - на 34,1%.

Как со ссылкой на данные Федерального статистического бюро Германии сообщает "Интерфакс", снижение ВВП на 11,7% во втором квартале 2020 года - это максимальный спад с начала учета показателя. При этом к предыдущему кварталу немецкая экономика сократилась уже на 10,1%.

Destatis зафиксировало резкое падение экспорта и импорта товаров, услуг и потребительских расходов. В то же время государственные расходы увеличились. Окончательные данные о динамике ВВП Германии за второй квартал опубликуют 25 августа.

А по данным опроса американских экономистов, который провел Reuters, падение ВВП США во втором квартале составит 34,1%. Это окажется самым резким обвалом за всю историю подсчета показателя, то есть с 1947 года.

Предыдущее рекордное снижение ВВП было зафиксировано во втором квартале 1958 года и составило 10%. В первом квартале 2020 года экономика США сократилась на 5%.

"Прогноз предусматривает, что уровень реального ВВП фактически снизился примерно на 11% за первые два квартала 2020 года. Если это так, то это сведет на нет более чем пятилетний рост и вернет реальный ВВП на уровень, который в последний раз наблюдался в середине 2014 года", - сказал Лу Крэндалл, главный экономист Wrightson ICAP.

По словам старшего международного экономиста ING Джеймса Найтли, ожидаемое падение американского ВВП примерно соответствует спаду на момент окончания Второй мировой войны, однако "тогда это случилось за три года, а не за два квартала, как сейчас".

Напомним, Кабмин утвердил прогноз Минэкономики Украины с ростом ВВП на 4,6% и инфляцией в 7,3% в 2021 году.

Также мы писали, что рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП.