В рядах партии "Слуга народа" коронавирусом заболел нардеп Даниил Гетьманцев, а также депутаты мажоритарщики Павел Халимон и Сергей Гривко.

Об этом "Стране" сообщили собственные источники.

Также нам стало известно, что депутаты группами ходили в последнее время на личные встречи с президентом Владимиром Зеленским в Офис президента. На встречах подводят итоги года и обсуждают проблемные вопросы, которые интересуют депутатов. Также коммуникационные кризисы.

"После того как массово начали болеть депутаты, встречаться, скорее всего, больше не будут в ОП. Но на встречах было все так: 15 депутатов делят между собой время и обсуждают проблемные вопросы, например, в регионах", - заявил источник, добавив, что количество больных значительно больше, так как заболевшие депутаты активно коммуницировали с коллегами по парламенту.

Напомним, недавно стало известно, что депутат Киевского городского совета Александр Бродский заразился коронавирусом. В июне сообщалось, что ковид подхватил и нардеп от "Слуги народа" Максим Перебийнос.