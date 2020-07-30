В четверг, 30 июля, правоохранители задержали злоумышленника, который вчера "заминировал" столичную станцию метро "Вокзальная".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook.

Так, правонарушителем, который осуществил ложное сообщение, оказался 29-летний житель столицы. В настоящее время он задержан. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По предварительным данным, мотивы его поступка неизвестны.

В пресс-службе сообщили, что в связи со звонком, из станции эвакуировали более 300 пассажиров, поезда проезжали "Вокзальную" без остановки. "Осмотр станции метрополитена осуществлялся кинологами с привлечением служебных собак, экспертами взрывотехнических и пожаротехнических экспертиз НИЭКЦ ГУНП в г.Киеве. По результатам обследования подозрительных предметов, а также взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 29 июля, в Киеве закрыли на вход и выход станцию метро "Вокзальная". Это было связано с поступившим правоохранителям звонком о минировании.

Стоит отметить, что звонки о минировании станций метро и других объектов в последнее поступают очень часто. Как писала "Страна", 30 июня в столице из-за звонка "минера" закрыли три станции метро на красной и зеленой ветках: "Житомирскую", "Харьковскую" и "Арсенальную".