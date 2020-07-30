В Кремле прокомментировали задержание под Минском россиян, которые, по утверждению белорусской стороны, являются "сотрудниками ЧВК " Группа Вагнера". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на сегодня нет информации о противоправной деятельности задержанных, а понятия частная военная компания в России де-юре не существует.

Об этом сообщает РБК.

Так, по словам Пескова, в Кремле знают о задержании в Белоруссии 33 граждан России, которых Минск считает сотрудниками частной военной компании, и ждут от Минска "исчерпывающую информацию".

Кроме того, Дмитрий Песков назвал инсинуациями информацию о том, что "какие-то организации из России посылают кого-то, чтобы дестабилизировать ситуацию".

"Россия и Белоруссия — это союзное государство, союзники, ближайшие партнеры, об этом не может быть и речи", — заявил Песков.

"Сегодня наш посол общается с МИДом и с коллегами в Минске. Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло", - сказал Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь Путина прокомментировал данные о том, что среди задержанных есть граждане Украины. Песков заявил: "Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России... Мы должны сначала понять, в чем они обвиняются".

Журналисты также задали Пескову вопрос о том, почему в России не преследуют ЧВК "Вагнера" за участие в боевых действиях на Донбассе.

"А что такое ЧВК "Вагнера"? В России де-юре такого понятия как ЧВК нет. Есть частное охранное предприятие, есть фирмы, а такого понятия, как ЧВК, нет", - сказал Песков.

При этом он пообещал, что Кремль учтет заявление писателя Захара Прилепина, по словам которого, среди задержанных есть "два или три бойца", которые служили вместе с ним в Донбассе.

Ранее "Страна" анализировала подоплеку скандала с задержанием россиян в Беларуси накануне выборов.