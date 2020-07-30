В Херсонской области произошло очередное ЧП, в котором пострадал народный депутат Украины. Здесь, в поселке Железный Порт избили парламентария из президентской партии "Слуга народа" Андрея Одарченко.

Об этом передает УНН со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел в одном из кафе на побережье Черного моря, где отдыхал нардеп из фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко. По неизвестным причинам между ним и другим посетителем кафе (им оказался житель Херсона, 1988 года рождения - Ред.) возник конфликт. В результате мужчина ударил нардепа кулаком в лицо.

Известно, что Андрей Одарченко отказался проходить медицинское освидетельствование. Но полиция все равно начала расследование по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения.

Сейчас комментариев от самого нардепа по поводу инцидента нет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Железном Порту напали на журналистов, которые пытались снять факты нарушения карантина.