Президент Украины Владимир Зеленский считает, что адаптивный карантин может стать более эффективным для контроля распространения Covid-19 в стране.

Об этом он заявил в четверг, 30 июля, во время традиционного селекторного совещания, сообщает пресс-служба главы государства.

"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное – максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", - сказал он.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в данный момент финализируется согласование сотрудничества с правоохранительными органами, которые будут помогать внедрять эпидемиологический контроль по правилам адаптивного карантина. "Надеюсь, что это будет наиболее эффективный способ", - сказал он.

В свою очередь Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в деревнях, являются богослужения. Такие результаты показали эпидемиологические расследования.

Второй основной причиной является общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом. Кроме того, Степанов сообщил, что большое количество людей болеет бессимптомно, формируя, таким образом, иммунитет.

Напомним, этом месяце Минздрав постановил изменить условия карантина в регионах. Так, страну поделят на 4 зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную в зависимости от того, насколько карантинные меры будут усиливаться.

Ранее правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 августа. Общие правила, по которым будет жить страна в условиях продленного адаптивного карантина - масочный режим, социальная дистанция и антисептики. Однако в некоторых регионах ограничения могут быть более жесткие - в зависимости от того, в какой зоне будут находиться области.

По словам Степанова, завтра на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС будет утверждено распределение на зоны по всей стране.