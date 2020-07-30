Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков на сегодняшней встрече с кандидатами в президенты республики в ЦИК заявил, что не исключает ограничение интернета на мероприятиях предвыборной кампании.

Об этом в четверг со ссылкой на кандидата в президенты республики Андрея Дмитриева сообщает TACC, в четверг, 30 июля.

"Я спросил его (Равкова - Ред.), возможно ли ограничение интернета (во время митингов - Ред.) Мне был дан ответ, что в случае, если они посчитают, что оттуда исходит прямая угроза безопасности страны, то не исключают полностью такого шага", - сказал Дмитриев.

Напомним, утром 29 июля в Беларуси сообщили о задержании под Минском 33 наемников иностранной частной военной компании. Позже местные СМИ со ссылкой на правоохранителей заявили, что задержанные под Минском наемники были из российской ЧВК "Вагнера", а всего в Беларусь отправили 200 бойцов, которые должны были дестабилизировать ситуацию в стране во время избирательной кампании.

Отметим, президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, которые ЦИК Белоруссии назвал самыми тяжелыми в истории.

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявлял, что для дестабилизации ситуации в Беларуси могут быть использованы подготовленные боевики частных военных компаний.