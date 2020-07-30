Антирекорд по числу новых случаев коронавируса, зафиксированных за сутки, сегодня установлен не только в Украине, но и в Польше. В этой стране за 24 часа Covid-19 подтвердили еще у 615 пациентов.

Об этом со ссылкой на польский Минздрав сообщает RMF24.

Отметим, что 615 новых случаев коронавируса - антирекорд с начала пандемии. Этот показатель побил предыдущий рекорд от 8 июня - 599 больных.

Отмечается, что больше всего новых пациентов зафиксировали в Силезском и Малопольском воеводстве: 160 и 133 соответственно. Следующие по количеству случаев Мазовецкое (95), Лодзинское (67) и Подкарпатское воеводства (45), в остальных - менее 30.

За прошлые сутки скончались 15 больных. Госпитализированы сейчас 1 694 пациентов с коронавирусом, из них 63 - в реанимации.

Всего с начала эпидемии в Польше зарегистрировали 45 031 случай заражений коронавируса и 1 709 смертей. 33 643 больных уже выздоровели.

Напомним, Польша продлила запрет на авиационное сообщение до 11 августа.

Также мы писали, что в Польше фиксируют вспышки коронавируса на свадьбах. На карантине более двух тысяч человек.