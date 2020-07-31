Иностранцы в Украине массово сталкиваются с проблемой продолжить разрешения на проживание, которые выдает миграционная служба. Те, у кого заканчивается срок "посвидки", должны покинуть страну.

Из-за карантина процесс выдачи и продления документов затягивается, кроме того, некоторым просто отказывают без объяснения причин. А потом предлагают решить вопрос за взятку.

Об этом "Стране" рассказали сами иностранцы, а также переводчики и нотариусы, к которым они обращаются.

Не продлевают "посвидки" выпускникам вузов из Египта

"Начали поступать сигналы от наших клиентов о том, что они в сложных условиях. В наше бюро переводов обращаются те, кто хочет выехать или приехать в нашу страну. Это иностранцы, которые приехали к нам на учебу, работу или как мигранты. Без посвидок они не могут составить доверенность, не могут, например, купить машину. Сейчас к нам обратились два клиента - один из арабской страны, другой Египта. Египтянин - выпускник мединститута. Для дальнейшего пребывания ему нужна эта посвидка. Он у нас хотел заказать перевод своей дипломной работы для трудоустройства в Украине. Просто отменил заказ и сказал: буду очень быстро уезжать, не получается получить этот документ", - рассказывает "Стране" Елена Ищенко, руководитель харьковского бюро переводов "Гольфстрим".

Нотариусы, с которыми мы пообщались, также рассказывают, что к ним приходят иностранцы и просят сделать доверенности, а они не могут, так как нет актуальных "посвидок" на руках.

"В такой ситуации оказалось много студентов, особенно много арабов, которые закончили обучение и в связи с карантином миграционная служба проверяет их "посвидки" - были ли они выданы ранее законным путем (даже если посвидка действительна). Как оказалось, многие посвидки были выданы без легальных оснований. Соответственно, миграционная служба ее аннулирует и дает студенту месяц, чтобы покинуть Украину. Разумеется, студенты начинают искать пути, чтобы сделать документы (легализовать) и подать в миграционную службу для возобновления "посвидки" и спасения ситуации. Но для легализации нужна доверенность на третье лицо (самостоятельно делать им все это сложно). А составить доверенность у нотариуса они не могут, так как, если они без посвидки то пребывание их на территории Украины считается нелегальным. В основном это касается граждан Египта, реже Сирии", - рассказала нам нотариус Галина Яворская.

Иностранцам, в основном египтянам, массово аннулируют временные ВНЖ

Официально, по ее словам, ни в миграционной службе, ни в МИДе не признают массовых аннуляций видов на жительство.

"Информация негласная, но имеет место быть. Почему такое происходит - якобы из-за карантина. Почему зачастую египтяне - непонятно", - говорит нотариус.

"Мне аннулировали посвидку, в августе я должен выехать из Украины, хоть мне обещали работу в Киеве. Что делать, ума не приложу. Знакомые узнавали, что за взятку в 500 долларов можно решить вопрос", - поделился с нами студент-медик Табит.

Кстати, после запрета хасидам на въезд из-за карантина в израильской прессе появились объявления, что можно получить "вид на жительство в 500 долларов или разрешение на въезд на три месяца за 330 долларов".

"Аннулируют, если обманул при получении"

В Госмиграционной службе нам заявили, что вид на жительство в Украине аннулируют, если прекратились основания, которые послужили его получению (например, окончание учебы в институте).

"Также разрешение на иммиграцию аннулируется, если выясняется, что оно предоставлено на основании заведомо ложных сведений, поддельных документов или документов, утративших силу. Или же иммигрант нарушил законодательство о правовом статусе иностранцев", - объясняют в миграционной службе.

Этой группе студентов из Египта, Марокко, Индии и Алжира выдали в Черновцах "посвидки" на время их учебы в Украине. После окончания вуза их могут забрать. Фото: Госмиграционная служба

Наши источники в дипломатических кругах, однако, рассказывают, что в миграционные службы пустили разнарядки "отсеивать" иностранцев из "неблагополучных стран".

"Многие жители Египта, Ганы, Алжира, Марокко, Иордании, Индии, которые закончили учебу, действительно не могут продлить посвидки", - говорит источник.

Кроме того, из-за карантина иностранцам дают отсрочки в месяц для обращения за посвидками, но из-за очередей они все равно не успевают подать документы.

Ассоциация юристов Украины просит миграционную службу продлить срок пребывания иностранцев, которые уже превысили разрешенные 90 дней, от одного месяца хотя бы до трех.

"В целом получение документов в Украине в карантин превратилось в кошмар. Людей в ЗАГСах записывают на получение повторного документа сейчас уже только на 20 августа. Очереди сумасшедшие", - рассказала Ищенко.