Власти так называемой "Луганской народной республики" ("ЛНР") заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили бессрочное перемирие, которое вступило в силу 27 июля.

Об этом в четверг, 30 июля, сообщают СМИ "республики".

По словам начальника управления "народной милиции" "ЛНР" Яна Лещенко, в ночь на 30 июля украинские войска произвели выстрелы из ручного противотанкового гранатомета, подствольного гранатомета, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Отмечается, что обстрел был совершен в районе населенного пункта Голубовское. Огонь был открыт сразу после завершения наблюдательного полета беспилотника ОБСЕ, отметил Лещенко.

Напомним, о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Стоит отметить, что это уже 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии.

Как сообщалось, в первый день перемирия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - в период с 09:45 до 11:35. То есть менее чем за два часа. Из них - 21 взрыв и 90 автоматных очередей. О том, как на самом деле прошел первый день перемирия на Донбассе можно прочитать в нашем материале.