Служба безопасности Украины намерена инициировать экстрадицию задержанных под Минском в ночь на 29 июля российских наемников.

Об этом со ссылкой на пресс-центр СБУ пишет "Интерфакс-Украина".

"СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков", - сообщили в спецслужбе.

Кроме того, уточняется, что вопросами экстрадиции занимается Офис генпрокурора.

На эту новость отреагировал телеграм-канал "Политика страны":

"Идет серия заявлений из Украины о том, что Киев будет требовать выдачи задержанных под Минском россиян, которые воевали на Донбассе. Отметим, такие заявления вполне могут использоваться сейчас белорусскими спецслужбами, чтоб получить от россиян нужные показания в обмен на гарантии не выдачи в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Беларуси 29 июля сообщили о задержании 33 наемников иностранной частной военной компании. Позже СМИ со ссылкой на правоохранителей заявили, что они из российской ЧВК "Вагнера", а всего в Беларусь отправили 200 бойцов, которые должны дестабилизировать ситуацию в стране во время избирательной кампании.

Также мы писали о том, что по одной из версий задержанные люди к ЧВК "Вагнер" отношения не имели, а ехали транзитом через Беларусь в Ливию охранять нефтеналивной порт.

Также мы анализировали подоплеку скандала с задержанием россиян в Беларуси накануне выборов.