В России идет суд над актером Михаилом Ефремовым, который, находясь в нетрезвом состоянии, совершил смертельное ДТП.

Все это время его адвокат Эльман Пашаев делал противоречивые заявления о самом актере, о том, почему он выпил и куда спешил в тот вечер, о семье погибшего, а также о том, виноват актер или нет.

Самому Ефремову, находящемуся под домашним арестом, суд запретил общаться со СМИ. Поэтому Пашаев - его главный спикер на сегодня. И многие его фразы уже вызывают недоумение у тех, кто следит за этим делом.

Собрали самые яркие заявления адвоката Ефремова.

"В ДТП участвовала его машина"

После того, как с самого начала Ефремов признавал свою вину, заявлял, что готов идти под суд и записал видео, где просил прощения, Пашаев заявил, что актер не совершал ДТП и заявил, что не виновен. Что касается того, почему тогда он предлагал деньги пострадавшей семье, Пашаев ответил: "Он сказал не готов возместить, а готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина".

"В момент ДТП Ефремов ничего не помнит. Вы же знаете, он был сильно пьян. Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал - вину всегда признать успеем", - также сообщал адвокат.

Правда, потом уточнил, что его не так поняли и что Ефремов признает, что произошла авария с его машиной

"Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла авария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек", - уточнил Пашаев.

По одним данным, защиту хотели построить на том, что ни на одной камере наблюдения нет Ефремова за рулем в момент аварии. По другой - собирались доказывать, что машина была неисправной, но Ефремов об этом не знал.

"Выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга"

Пашаев объяснял, что его подзащитный напился из-за смерти близкого друга.

"Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен", - сказал Пашаев.

"Ему плохо, он места себе не находит из-за погибшего. Почти не ест. Похудел за неделю на шесть килограммов. Морально очень страдает. Мы когда ему говорим, что надо бы пройти осмотр, он отказывается" - цитировали адвоката российски СМИ.

Спустя несколько дней защитник транслировал уже другую версию. По его словам, в день, когда произошло ДТП, был православный праздник (Троица - Ред.), поэтому актер выпил. А после этого ему позвонил некий друг из Украины, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу в Москве и находятся в тяжелом состоянии. Границы между странами из-за карантина закрыты, поэтому друг попросил Ефремова съездить в больницу и помочь по возможности.

"Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания", - рассказывал Пашаев "Собеседнику".

"Мы сами все пьем"

Пашаев отрицал алкоголизм подзащитного, объясняя, что сыграть такие роли алкоголик не сможет. И что Ефремов не виноват в том, что пил, поскольку все пьют, а водку придумал не он.

"Мы сами все пьем. Алкоголь придумали, чтобы пить. Если только Ефремов сам придумал эту водку и Ефремов пьет, тогда бы я вас понимал. Алкоголь все пьют. Единственное, надо учитывать, что это актер. Ефремов пил по мероприятиям, по праздникам. Ефремов не алкоголик, чтобы с утра до вечера пил. Вы же знаете, он серьезные роли играл. Как может алкоголик такие серьезные роли играть? Как?" - прокомментировал программе "60 минут" свою позицию Пашаев.

"Битва собак, кошек и соседей"

Семью погибшего Сергея Захарова Пашаев обвинял в том, что они хотят заработать на трагедии и "рвутся в бой за деньги".

"Рассказывают, что не нуждаются в материальных выплатах. При этом видно, что люди скромно живут. И потом жена, с которой Захаров 22 года совместно не жил, раз — и объявляет себя на всю страну потерпевшей. За 20 лет практики впервые встречаю, чтобы каждый из семьи просто рвался в бой за деньги", - говорил адвокат.

"Это битва идет: собак, кошек, соседей — всю деревню хотят, чтоб признали потерпевшими, чтоб деньги вышибать с Ефремова. Если это нормальная семья, то между собой договорились бы, одного человека признали бы потерпевшим и сколько получили, поделили бы между собой. А они каждый бьется со своим адвокатом, чтоб его признали потерпевшим", - также заявлял Пашаев.

Что известно о Пашаеве

Защищать Михаила Ефремова отказались многие российские адвокаты. Эльман Пашаев же согласился. Он известный адвокат.

Когда Пашаеву было 15 лет, его семья - отец, мать и двое братьев погибли по вине нетрезвого водителя "Камаза".

Адвокат получил юридическое образование в Москве и несколько дополнительных за границей. Читал лекции в Оксфордском университете и университете Джонса Хопкинса. Представлял в суде интересы певицы Кати Лель, чей продюсер хотел отсудить права на песни, и актера Алексея Панина, который разводился. Выиграл оба процесса.

По данным российских СИИ, Пашаева трижды лишали статуса адвоката. Он был приговорен судом к году лишения свободы условно по статье "самоуправство", до этого дело квалифицировали, как вымогательство.

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария назвала Пашаева некомпетентным, а его заявления бредом. На это он посоветовал ей не работать на публику и заниматься своим делом.