Количество областей Украины, которые не готовы к смягчению карантинных мер из-за распространения коронавирусной инфекции в четверг, 30 июля, увеличилось до 12. Также в список вошел Киев.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, слишком плохие эпидемические показатели для ослабления карантина имеют: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Так, в список регионов со сложной эпидситуацией добавились Киев, Сумская и Львовская области.

Таким образом, теперь половина Украины не может принять ослабление карантинных ограничений.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из таких признаков: загруженность коек в больницах больными с COVID-19 – более 50%; среднее количество тестирований – менее 24 на 100 000 населения за последние 7 дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 11%; динамика роста случаев инфицирования COVID-19 – более 10% (последний показатель применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 000 населения суммарно за 7 дней).

Напомним, вчера в списке находилось только 10 областей. Тогда список покинула Львовская область, которая вернулась назад сегодня, но добавились Одесская и Черниговская области.

Как сообщалось, сегодня в Украине зафиксирован новый антирекорд Сovid-19. За сутки коронавирусом в Украине заразились 1 197 человек.