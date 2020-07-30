Сегодня, 30 июля, румынский специалист Мирча Луческу прибыл на загородную базу киевского "Динамо" и был официально представлен команде. Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил о том, что перед новым тренером нет смысла ставить какие-то определенные задачи, потому что он профессионал высокого уровня и "в его крови заложено стремление побеждать".

Перед презентацией Игорь Суркис провел небольшую пресс-конференцию для журналистов, которую транслировал официальный Youtube-канал клуба.

Корреспондент "Страны" задал вопрос Игорю Суркису о трансферной политике клуба и возможном пополнении "бело-голубых".

"Улица эта с двусторонним движением. Нужно учитывать возможности клуба. Мы должны видеть список игроков. Мы сядем с Мирчей Луческу и рассмотрим все его предложения. Но конкретную сумму я называть не буду. Это неправильно. На рынке есть футболисты, которые стоят и миллионы и десятки милллионов евро. Поэтому надо смотреть...", - заявил Игорь Суркис.

Так же президент "Динамо" не стал называть и сумму контракта нового тренера.

Видео: ФК "Динамо" Київ

"Финансовый вопрос не был главным для Луческу. Он пришел в "Динамо", что бы работать и тренировать команду. Я рассматриваю приглашение Мирчи Луческу только с такой точки зрения", - заявил Игорь Суркис.

Ранее "Страна" сообщала, что "Шахтер" поздравил Луческу с 75-летием и пожелал ему преданных друзей.