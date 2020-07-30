У некоторых наемников, которых в ночь на 29 июля задержали под Минском, есть украинское гражданство.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Так, этот вопрос поднимался во время беседы с советником-посланником, исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси, Петром Врублевским 30 июля.

По данным Министерства иностранных дел Беларуси, на сегодня есть подтвержденные сведения об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них. В связи с этим у Врублевского запросили информацию, которую хотят использовать для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси.

Напомним, недавно в Беларуси сообщили о задержании 33 наемников иностранной частной военной компании. Позже стало известно, что они были из российской ЧВК "Вагнера", а всего в Беларусь отправили 200 бойцов, которые, по утверждениям местных правоохранителей, должны были дестабилизировать ситуацию в стране во время избирательной кампании.

Также мы писали о том, что по одной из версий задержанные люди к ЧВК "Вагнер" отношения не имели, а ехали транзитом через Беларусь в Ливию охранять нефтеналивной порт.

Также мы анализировали подоплеку скандала с задержанием россиян в Беларуси накануне выборов.