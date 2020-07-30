Из-за задержания "наемников ЧВК" Украина и Беларусь усилят пограничный режим
Беларусь и Украина усилят пограничный режим в связи с недавним задержанием под Минском россиян, которых в Беларуси называют наемниками из ЧВК "Вагнера".
Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.
Так, 30 июля состоялась беседа представителей ведомства с советником-посланником, исполняющим обязанности руководителя Посольства Украины в Беларуси, Петром Врублевским.
В ходе переговоров белорусская и украинская стороны договорились об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах.
Напомним, "Страна" подробно разбиралась, почему под Минском задержали россиян, воевавших на Донбассе.
Кроме того, сообщалось, что после инцидента в Минск вводят войска, а кандидатов в президенты Беларуси предупредили о 170 боевиках в стране и об ограничении интернета.