Беларусь и Украина усилят пограничный режим в связи с недавним задержанием под Минском россиян, которых в Беларуси называют наемниками из ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Так, 30 июля состоялась беседа представителей ведомства с советником-посланником, исполняющим обязанности руководителя Посольства Украины в Беларуси, Петром Врублевским.

В ходе переговоров белорусская и украинская стороны договорились об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах.

Напомним, "Страна" подробно разбиралась, почему под Минском задержали россиян, воевавших на Донбассе.

Кроме того, сообщалось, что после инцидента в Минск вводят войска, а кандидатов в президенты Беларуси предупредили о 170 боевиках в стране и об ограничении интернета.