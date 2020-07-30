В Киеве, где Covid-19 выявили у 199 человек, ситуация с распространением коронавируса приближается к "красной зоне". В связи в этим в городе могут запретить работу общественного транспорта, закрыть кафе и ТРЦ.

Об этом со ссылкой на главу Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана сообщает РБК Украина.

По его прогнозам, к 1 августа, когда в стране заработает новый адаптивный карантин, столица окажется на границе - между "оранжевой" и "красной зоной".

Отметим, Украину планируют поделить на четыре зоны карантина - зеленую, желтую, оранжевую и красную. Если столица все-таки попадет в "красную" зону, то там снова будет введено ряд ограничений, которые будут распространяться на работу транспорта, ТРЦ и работу кафе и ресторанов.

Напомним, с 1 августа Украину разделят на четыре вышеупомянутые карантинные зоны. Регионы с наименьшей заболеваемостью Covid-19 будут в "зеленой" зоне, а области со значительным распространением – в "оранжевой" и "красной". При снижении или росте заболеваемости регион будет попадать в "желтую" зону.

По данным главы Минздрава Максима Степанова, завтра, 31 июля, состоится заседание, на котором распределят регионы на четыре зоны, исходя из эпидемической ситуации.

Также отметим, что сегодня в нашей стране зафиксировали новый антирекорд по числу новых случаев Сovid-19. За сутки коронавирусом в Украине заразились 1 197 человек.