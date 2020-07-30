В Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проведут заседание в пятницу, 31 июля, на котором распределят регионы на четыре зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную - исходя из эпидемической ситуации.

Об этом в четверг, 30 июля, сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга в Киеве.

"Завтра мы инициируем заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, чтобы утвердить распределение на зоны по всей стране ", - сказал он.

Кроме того, министр заявил, что открытие детских лагерей с 1 августа, согласно новому постановлению о карантине, возможно только в регионах зеленой и желтой зон.

"Проверка и открытие детских лагерей находится в компетенции органов местной власти, ГСЧС и Госпродпотребслужбы. Вопросы контроля работы лагерей возложены на территориальные органы исполнительной власти, в частности Госпродпотребслужба. Но они могут открываться только в регионах зеленой и желтой зон", - сказал он.

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Напомним, в середине июля Минздрав разработал постановление, в соответствии с которым условия карантина в регионах Украины будут изменены. Так, страну поделят на 4 зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную в зависимости от того, насколько карантинные меры будут усиливаться.

22 июля Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа. Общие правила, по которым будет жить страна в условиях продленного адаптивного карантина - масочный режим, социальная дистанция и антисептики. Однако в некоторых регионах ограничения могут быть более жесткие - в зависимости от того, в какой зоне будут находиться области.