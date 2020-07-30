В Санкт-Петербурге произошел очередной жуткий случай. Здесь в квартире обнаружили расчлененное тело, которое принадлежит рэперу, участнику группы Versus Battle Энди Картрайту (настояшее имя Александр Юшко - Ред.). По предварительным данным, певца расчленила его жена Марина Кохал, которая сообщила, что он умер четыре дня назад от передозировки. Она якобы не хотела, чтобы певца считали наркоманом, поэтому решила избавиться от тела.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС, в четверг, 30 июля. Останки Юшко находились в холодильнике в пакетах.

Telegram-канал Baza пишет, что об убийстве в полиции узнали от адвоката, которому позвонила супруга покойного, сообщив, что он мертв уже четыре дня. "Когда в квартиру Картрайта пришла полиция, их встречала Марина Кохал и пять черных пакетов. В них находились фрагменты тела рэпера. Кохал рассказала, что муж умер от передозировки наркотиков. Четыре дня она думала, что делать с телом, а затем наконец придумала и расчленила Картрайта. Кохал задержали, если её версия о смерти мужа не подтвердится, то её ждет обвинение в убийстве", - сообщает Baza.

По данным Telegram-канала Mash, жена якобы не хотела, чтобы Энди Картрайта считали наркоманом и после, как она утверждает, его передозировки расчленила тело и планировала объявить, что рэпер пропал.

Останки мужа женщина хранила в холодильнике в целлофановом пакете. Фото: Telegram/ Маsh

Ранее мы сообщали, что в Петербурге мужчина после ссоры расчленил жену и выбросил в окно. Суд взял его под арест.