В России умер 30-летний рэпер из Украины Энди Картрайт (настоящее имя - Александр Юшко). Его тело обнаружили расчлененным и рассортированным в пакеты в квартире Санкт-Петербурга на Невском проспекте, где музыкант жил с женой.

О холодящих душу подробностях журналистам стало известно от адвоката Ирины Скурту, знакомой жены музыканта.

Собрали все, что известно о гибели музыканта.

Что известно о случившемся

По версии жены Марины Кохал, ее муж скончался от передозировки наркотиками и чтобы скрыть его смерть от поклонников, она решила расчленить тело и разложить его на 5 частей в целофановые пакеты.

Часть их них женщина 4 дня хранила в коридоре, другую - в холодильнике, на полке с продуктами. Об этом сообщает Telegram-канала Mash, публикуя фото.

Останки мужа женщина хранила в холодильнике в целлофановом пакете. Фото: Telegram/Маsh

После этого Марина планировала спрятать труп. Но как действовать дальше - не знала. Поэтому позвонила своему адвокату - Ирине Скурту.

С места происшествия полицейские изъяли нож, молоток, разделочную доску, ножовку по металлу, пластиковый таз и наволочку.

Женщина задержана. Ее уже добросили, судмедэксперты устанавливают, действительно ли Энди умер от наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На допросе жена музыканта пояснила, что 25 июля она вернулась домой и увидела, что Юшко находится без сознания, а рядом с ним лежит шприц. Марина не захотела, чтобы её мужа посчитали наркозависимым, поэтому она решила расчленить труп и спрятать тело, а знакомым рассказать, что Саша просто исчез.

Четыре дня Марина делила мужа на части (ребенок все это время был в квартире).

Что известно про Энди

Энди Картрайт - это сценический псевдоним Александра Юшко, который родился в Нежине Черниговской области Украины.

В октябре 2016 года в соцсети рэпер опубликовал свое детское фото.

Известно, что будущий рэпер учился в местном педагогическом университете на преподавателя английского языка. Он часто был гостем молодежных хип-хоп-тусовок, где умел покорять талантом в жанре рэп-музыки.

В конце 2013 года он записал альбом "Приход глухого кота", после чего его пригласили принять участие в рэп-баттлах Versus Battle в Санкт-Петербурге. В своей символике, по словам фанатов, Энди использовал мистические темы.

Фотографий с супругой Мариной на странице Энди немного. Есть одна с отвернутым от камеры лицом на странице в Instagram, где 9 935 подписчиков. Скорее всего, они с супругой были одногодками.

"Сегодня мы с женой люди в белом и ищем, где бы зарубиться в баскет", - подписал ныне покойный мужчина этот снимок в августе 2016 года.

Скорее всего, женщина удалила свои аккаунты в соцсетях после случившегося.

По данным Baza, Марина и Саша женаты несколько лет, у них есть ребенок 2,5 года.

Последний раз Энди был в соцсети 27 июля. В его группе в соцсетях стоял анонс нового трека.

В Twitter также сохранилась его запись о том, ка он проводил карантин из-за коронавируса:

"Как у меня проходит карантин: входная дверь частично завалена коробками, так как она на@уй не нужна. Сосед снял как соседка гуляла с ребенком и вызвал ментов. Те пришли и выписали ей штраф 15 к. Я по вечерам читаю О. Генри и иногда что-то пишу. Настроение весна", - делился он с подписчиками.

В YouTube-шоу Versus Battle сохранились его выступления. Например, с исполнителем Giga1. Видео набрало больше 1,2 млн просмотров. Особую популярность получили баттлы Картрайта с Грязным Рамиресом, Эмио Афишл, ATL, Млечным и Obe 1 Kanobe.

Осторожно, шоу содержит нецензурную лексику 18+

И еще один версус-баттл с Грязным Рамирезом - 3,6 млн просмотров.

Энди Картрайт во время баттла с ATL, 2013 год, фото versusbattleru/YouTube.com

Энди Картрайт во время баттла с Obe 1 Kanobe, 2016 год, фото - versusbattleru/YouTube.com

Энди Картрайт во время баттла с Giga1, 2018 год

Энди Картрайт во время баттла с Грязным Рамиресом, 2018 год, фото - versusbattleru/YouTube.com

Энди Картрайт во время баттла с Млечным, 2020 год