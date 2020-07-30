Акционер группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк прокомментировал решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об отмене закрытия уголовного дела в отношении него.

Заявление обнародовала пресс-служба "Укрлендфарминга".

"Вчера судьи Апелляционной палаты ВАКС с грубыми нарушениями приняли решение, отменяющее решение Печерского районного суда о закрытии дела против Александра Писарука и меня. Правда, решение Апелляционной палаты ВАКС не обязывает генерального прокурора восстанавливать действие отмененного постановления бывшего первого заместителя генерального прокурора Виталия Касько, ведь уголовное производство уже закрыто", - сказано в заявлении.

По словам Бахматюка, об опасности такого решения предупреждали ведущие юристы Украины, ассоциация адвокатов, Харьковская правозащитная группа. Свой однозначный вывод дал и Институт государства и права им. Корецкого НАН Украины.

Олег Бахматюк обращает внимание на ряд важных моментов:

Телеграмм-канал Центра противодействия коррупции Zero Corruption выставил свой большой пост о решении Апелляционной палаты ВАКС в тот момент, когда судья еще даже не объявил решение суда. И это при том, что в зале суда не было никого, кроме сторон рассмотрения и не велась трансляция заседания! Трансляции быть не могло, так как даже участники заседания не имеют права делать фото- и видеосъемку без решения суда и без учета мнения сторон (об этом говорит статья 27 КПК). В ЦПК заявляют, что в помещении ВАКС для них выделили какую-то отдельную комнату, где они смотрели персональную трансляцию из зала заседания и транслировали ее дальше в своем Телеграмм-канале.





Большой пост Центра противодействия коррупции появился раньше, чем адвокаты успели написать два слова в СМС относительно этого решения своим клиентам, он был написан еще до того, как судьи объявили свое решение. Это означает, что текст решения "слили" до его оглашения, или был незаконный доступ третьих лиц к информации в зале судебного заседания.





Апелляционная палата ВАКС отказала его адвокатам в жалобе, которую они подали в Печерский районный суд Киева, и закрыла производство, открытое Печерским судом. Жалоба была подана не в Апелляционную палату ВАКС, а в Печерский суд.





Все дело НАБУ построено на утверждении о якобы его сговоре с бывшим заместителем главы НБУ Александром Писаруком, в защиту которого выступили международные финансовые структуры, так как он был сотрудником МВФ. Суд подтвердил, что он действовал исключительно в пределах своих полномочий и в рамках законов, которые действовали на тот момент. Его фамилия вообще теперь не упоминается ни САП, ни НАБУ, ни ЦПК в контексте этого дела.

"Очевидно, что это решение принято под влиянием и в интересах Артема Сытника, который действует из личной мести и уничтожает мою компанию. Компанию, которая платит миллиардные налоги и дает работу 27 000 украинцев. Теперь слово за генеральной прокуратурой: пойдет ли генеральный прокурор на поводу у этих людей и их личных интересов, или обеспечит беспристрастность процесса, будет гарантом прав и соблюдения законности в Украине", - заявил Бахматюк.

Он также выразил уверенность в том, что Европейский суд по правам человека признает решение Апелляционной палаты ВАКС грубым нарушением прав человека в Украине.

Напомним, ранее "Страна" приводила подробный рассказ Бахматюка о сути его уголовного преследования и о конфликте с Сытником.

Мы также приводили мнение юристов, согласно которому ВАКС не имеет права рассматривать апелляцию на решения районных судов.