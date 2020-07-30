Несмотря на продолжающуюся пандемию, большинство школ в Украине откроют двери 1 сентября. Такая позиция Минздрава и Минобразования.

Дистанционное обучение готовят только в учебных заведениях из "красной зоны" с плохими показателями по заболеваемости. В остальных же начнутся привычные школьные будни с поправкой на карантин - маски, изменение температуры, проветривание и никаких экскурсий.

Также школы рассматривают гибридный вариант очно-заочного обучения, когда дети из одного класса могут ходить в школу по очереди, чтобы уменьшить скопление на уроке.

Собрали информацию, как заработают школы с 1 сентября.

Что заявили в Минздраве

Как заявил на днях глава Минздрава Максим Степанов, в большинстве городов и районов дети пойдут в школы 1 сентября. Такова позиция министерства.

"Дети должны учиться, непосредственно находиться в школе. Главное, чтобы это было безопасно прежде всего для детей", - сказал министр в эфире "Снiданка" на 1+1.

Сегодня состоится совещание по подготовке к новому учебному году. На нем будут решать, что делать со школами и учебным годом.

После перехода к адаптивной модели карантина регионы, в зависимости от показателей и темпов по заболеваемости и количества проводимых тестов, делят на четыре зоны: красная, оранжевая, желтая, зеленая. Обучение в классах предусматривается во всех зонах, кроме "красной". Там будет организован дистанционный процесс обучения.

В случае необходимости учебные заведения могут закрывать на карантин на 14 или 7 дней, а учеников переведут на дистанционное обучение.

Маски, термометры и смешанная система обучения

В Минобразования уже сообщили, что утвердят требования к обучению в школах в ближайшее время, опираясь на постановление Минздрава.

Документ предусматривает измерение температуры учителям и ученикам при входе в школу. Учителя должны носить медицинские маски, ученикам во время урока можно быть без них, но на переменах, скорее всего, придется надеть маски. Обязательным станет проветривание классов и соблюдение социальной дистанции.

Также Министерство образования будет рекомендовать, чтобы по решению родительских комитетов и учителей классы переходили на смешанную форму обучения. Это позволит уменьшить число учеников в классе.



"Сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра – другие", - пояснила этот момент замминистра Любомира Мандзий.

Также школам будут рекомендовать организовать учебный процесс так, чтобы дети больше времени проводили на открытом воздухе. Например, при хорошей погоде физкультуру должны проводить исключительно на улице, а не в спортзалах.

"Министерство выступает за то, чтобы учебный процесс проходил, как и раньше, в классах, аудиториях, лабораториях, спортзалах. Но с учетом карантинных ограничений", - заявил министр образования Сергей Шкарлет.

Что будет со школами в Киеве

По словам мэра Киева Виталия Кличко, столичные власти делают все возможное, чтобы школьники смогли сесть за парты 1 сентября.

Департамент образования КГГА создал группу из специалистов, которая 7 августа должна представить план действий, в котором будет описано, как начнется учебный год в школах Киева.

"Город выработал несколько сценариев восстановления учебного процесса с учетом эпидемиологической ситуации", - сообщил Виталий Кличко.

Он добавил, что педагогические коллективы уже планируют свою работу, а большинство учебных заведений столицы запаслись дезинфицирующими средствами, антисептиками и средствами индивидуальной защиты.

На подготовку к учебному году город выделил почти 4 млрд грн. Из них около 2 млрд - на ремонты и общегородские программы.