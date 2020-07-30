За минувшие сутки в Киеве зарегистрировали 199 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным числом за все время карантина.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале в четверг, 30 июля.

"За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 199 жителей Киева. Это наибольшее количество за весь период пандемии", - написал Кличко.

Так, заболели:

59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет;

2 девочки от 7 до 16 лет и 3 мальчика от 3 до 12 лет.

По словам мэра, такое большое количество больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

"Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания", - написал Кличко.

В столичные больницы были госпитализированы 19 пациентов. Остальные заболевшие находятся на самоизоляции под контролем медиков. Как сообщил мэр, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 95, в Деснянском - 28.

Сегодня в Киеве уже 8131 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Напомним, по состоянию на 30 июля в Украине зафиксировано 68 794 случая заражения коронавирусом. За сутки Covid-19 подтвердили у 1197 человек - это новый суточный антирекорд.

Как сообщалось, вчера в Киеве за сутки коронавирус выявили у 132 человек. Инфекцию побороли женщины 93 и 95 лет.