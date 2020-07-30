Минздрав показал свежие данные о распространении коронавируса по регионам Украины на 30 июля
В Украине, где сегодня зафиксировали новый антирекорд по числу зараженных Covid-19, по состоянию на 30 июля зафиксировано уже 68 794 случаев коронавируса. За минувшие сутки больше всего новых пациентов выявили в Киеве, Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.
Количество ПЦР-тестов в стране превысило отметку в миллион - за сутки было сделано 1 013 793 исследования.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, в Украине за все время пандемии заболело 68 794 человека, из них 38 154 выздоровели, летальных исходов - 1 673.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 30 июля:
Львовская область - 9 379 заболевших (+131 за сутки);
- Киев - 8 131 (+199 случаев);
- Ровенская - 5 942 (+105);
- Черновицкая - 5 812 (+61);
- Закарпатская - 5 078 (+70);
- Ивано-Франковская - 4 446 (+104);
- Волынская - 3 735 (+41);
- Киевская - 3 672 (+43);
- Харьковская - 3 626 (70);
- Одесская - 3 150 (+46);
- Тернопольская - 2 922 (+70);
- Винницкая - 2 698 (+38);
- Житомирская - 1807 (+43);
- Днепропетровская - 1394 (+30);
- Хмельницкая - 1109 (+23);
- Черкасская - 919 (+9);
- Донецкая - 865 (+4);
- Черниговская - 789 (+44);
- Запорожская - 779 (+12);
- Кировоградская - 702 (+5);
- Николаевская - 578 (+15);
- Сумская - 484 (+17);
- Полтавская - 431 (+17);
- Херсонская - 224 (0);
- Луганская - 122 (0).
Ранее мы писали, что в Минздраве рассказали о пяти вещах, которые нужно знать для предотвращения заражения коронавирусом. В частности, перед прикосновением к корзине или тележки в магазинах необходимо обрабатывать их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%.
Также мы сообщали, что, по данным ВОЗ, главным распространителем Covid-19 в Европе молодежь, которой надоело сидеть дома. Рост больных может быть связан с тем, что молодые люди не соблюдают правила социального дистанцирования.