Выясняются подробности жуткого случая в Италии, где украинская заробитчанка-сиделка Елена Лери убила своего работодателя и спрятала его тело на балконе, после чего улетела в Украину, в родные Черкассы.

Трагедия произошла еще прошлой осенью, но широкую огласку получила только сейчас, когда в мае этого года сама Лери умерла после долгой неизлечимой болезни. О ее смерти стало известно прокуратуре итальянского города Триест, где произошла трагедия и где расследовалось дело об убийстве.

А оттуда история попала в итальянские СМИ.

"Страна" узнала детали нашумевшего убийства.

Задушила колготками

По данным прокуратуры Триеста, Лери 10 лет ухаживала за старшим на 10 лет итальянцем Либеро Фоти. Со временем их отношения переросли в близкие, они жили гражданским браком. А когда у украинки обнаружили опухоль, она попросилась домой, где у нее живет взрослая дочь.

Фоти не отпускал Лери, они часто ссорились, доходило до побоев. В ноябре прошлого года между ними произошла очередная стычка, во время которой женщина ударила итальянца по голове бутылкой, задушила капроновыми колготками, завернула в пакеты для мусора и одеяло и спрятала на балконе. Там он пролежал почти месяц.

Сама Лери улетела в Украину, позже призналась в убийстве. Когда пара долго не появлялась, соседи вызвали полицию и пожарных.

Итальянский хозяин не отпускал тяжело больную сиделку домой в Украину, и она его задушила. Фото: TGR

Как рассказали знакомые Фоти и Лери в программе Pomeriggio Cinque на 5 Канале итальянского телевидения, "сеньор" постоянно бил украинку, заставлял ее ходить по дому полуголой и принуждал к сексу с несколькими мужчинами.

"Либеро был развратным и лживым. Он страдал диабетом, а когда уровень сахара в крови падал, у него были немотивированные, холерические реакции", - рассказали свидетели.

"Грамотный архитектор и добрая женщина была"

В украинской общине в Триесте "Стране" рассказали, что Лери почти не общалась с земляками, никогда не жаловалась.

"Лена со своим итальянцем жила очень закрытой жизнью. Говорят, до него у нее уже был мужчина-итальянец, с которым они расстались. А Фоти был не самым адекватным, агрессивным, у него на руке была татуировка в виде скорпиона. Хотя очень любил животных, у них дома были коты, собаки. Почему Лена 10 лет терпела эти унижения, соглашалась на групповой секс, еще и в таком возрасте? Многие украинки сожительствуют со своими хозяевами, в основном ради денег, а еще ждут, когда он умрет, надеются унаследовать квартиру и получать пенсию. А итальянцы с украинками не считаются. И даже когда женятся, мы для них все равно остаемся прислугой, уже бесплатной. И убивают украинок часто неадекватные старики. Бывает, что дедушки годами принуждает к сексу своих сиделок, которые нередко вдвое моложе, и многие наши терпят, молчат. За зарплату в 1 тысячу евро. Да даже молодые итальянцы убивают украинок. Был громкий случай два года назад, когда 33-летний парень в провинции Поненца убил свою молодую жену из Днепропетровска, и сам наложил на себя руки", - рассказывает нам тернопольчанка Галина Маслюк, которая также трудится в Триесте.

Убитый украинкой итальянец. Фото: Facebook

В Черкассах говорят, что Лери, бывший архитектор, уехала на заработки в Италию из-за безвыходного положения еще 20 лет назад.

"Лена Лери работала в Черкассах в научно-производственном объединении архитектором. Очень грамотная, умная и добрая женщина была. Уехала в Италию в 90-е. Жить было не за что. Ей очень хотелось увидеть напоследок жизни свою дочь, говорила, что в порыве гнева такое случилось", - рассказывает нам Светлана Тростина, ее знакомая из Черкасс.

Любопытно, что через месяц после убийства, 12 декабря, Лери обновила свои фото в Facebook. На обложку поставила море с кораблем с итальянским флагом и с яхтами - такое же фото от 7 октября 2019 года стоит на страничке у убитого ею итальянца. При этом она не удалила их совместный снимок.

Под обновленным уже после возвращения в Украину фото профиля Лери оставил свой комментарий сын убитого итальянца Массимилиано: "Почему не выходите на связь? Если не хотите говорить со мной, то хотя бы с моей сестрой. Думаю, вы обязаны объясниться. Позвоните".

Жестко прокомментировала подруга семьи Фиорелла Карлуцци: "Паршивая убийца".

"Страна" связалась с Массимилиано Фоти. Как он уверяет, Лери жила с итальянцем душа в душу.

"Никогда не слышал жалоб. Были ссоры, все как у всех. Все в шоке от этой трагедии", - сказал нам Фоти.

"А сколько еще наших спят с больными стариками"

Украинские заробитчанки в Италии обсуждают ужасный инцидент - одни осуждают Лери, другие поддерживают.

"Сколько наших женщин, ведут такой образ жизни, на рабочем месте спят с больными стариками, купаются вместе, и только потому, что их об этом просят", - говорит нам Вера Фуртуна из Триеста.

"Это, конечно, ужасно. Вот так "хорошо" живётся нам в Италии. Это тому, кто не верит и думает, что здесь всё в ажуре", - пишет в Facebook Татьяна Овчинникова.

"Для них украинки - это прислуга и люди второго сорта. Она себя так и повела, терпела унижения 10 лет. И все из за денег", - полагает заробитчанка Елена Михалева.

"Вот что может произойти, когда вынуждены ехать по заработкам - в Польшу, Италию, Словакию. И это только то, что известно из СМИ. А еще бывает, что не дают есть, спишь на каких раскладушках. Терпишь, потому что надо учить детей, помогать родителям, лечить кого-то", - говорит сиделка из Италии Наташа Маринюк.

"Сиделка-иностранка (баданте) в Италии терпит очень много. Никому особого интереса нету", - жалуется другая заробитчанка Катя Стадник.

Другие уверяют: выбор есть всегда.

"Я ухаживала в Италии за престарелыми пять лет, в разных семьях и разных регионах. Рабства нет. Никто никого насильно не удерживает, разве что сами женщины хотят быть в отношениях с итальянцами. Или хотят надбавки к зарплате, или хотят жениться на стариках, чтобы после их смерти получать пенсию. В основном итальянцы очень хорошие и чуткие люди. Мне попадались только хорошие. Я меняла работу, потому что находила, где больше платят. Но ситуации бывают разные", - делится с нами Валентина Тюхта из Нововолынска.

"Я в течение 20 лет в Италии меняла работы тогда, когда меня что-то не устраивало и никогда не терпела издевательства и практически всегда у меня были хорошие хозяева. А как работа была не по душе, то после испытательного срока уходила. Как так можно позволить издеваться над собой!? Или женщина потеряла рассудок, или какая-то другая причина. Здесь много социальных служб, где можно пожаловаться на хозяина, но самое лучшее - взять вещи и уйти", - говорит Руслана Шимчук.