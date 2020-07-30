Против задержанных под Минском 33 российских наемников, некоторые из которых воевали на Донбассе, завели уголовное дело о подготовке терактов.

Об этом со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Равкова сообщает "Медуза", в четверг, 30 июля.

Так, помимо задержанных, еще до 200 бойцов находятся на территории Беларуси. В настоящее время их разыскивают.

"33 задержаны, до 200 находятся на территории (Беларуси, - Ред.), по оперативной информации", - заявил Равков.

Напомним, вчера, 29 июля, под Минском правоохранители задержали 32 наемника, которые работали на иностранную военную компанию. Ранее Лукашенко заявлял, что для дестабилизации ситуации в Беларуси могут быть использованы подготовленные боевики частных военных компаний.

После чего стало известно, что задержанные боевики оказались из ЧВК "Вагнера". В связи со случившейся ситуацией в столицу Беларуси начали стягивать военнослужащих. В одну из военных частей Минска прибыла колонна с витебскими номерами. А на основной транзитной дороге в стране разворачивают военные палатки.