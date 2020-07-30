Утром в четверг, 30 июля, в Центральной избирательной комиссии Беларуси собрали кандидатов в президенты. Встреча была связана со вчерашним задержанием трех десятков наемников ЧВК "Вагнера" под Минском. Соперников Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах предупредили о том, что в стране вводятся дополнительные меры безопасности - в том числе, на мероприятиях предвыборной кампании.

Об этом пишет Tyt.by.

Так, уточняется, что кандидатов предупредили о возможных провокациях при проведении массовых мероприятий. Их уведомили, что теперь во время таких событий будут установлены рамки и заграждения.

Кандидатам было доведено, что в стране находятся 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, что есть риск в основном на массовых мероприятиях, а под Псковом и Невелем формируются еще некие группировки. Кроме того, некоторые задержанные якобы дают показания, что "приехали делать революцию".

Также на встрече прозвучали намерения ограничить доступ к интернету.

Напомним, утром 29 июля в Беларуси сообщили о задержании под Минском 33 наемников иностранной частной военной компании.

Позже местные СМИ со ссылкой на правоохранителей заявили, что задержанные под Минском наемники были из российской ЧВК "Вагнера", а всего в Беларусь отправили 200 бойцов, которые должны были дестабилизировать ситуацию в стране во время избирательной кампании.

"Страна" разбиралась, почему под Минском задержали россиян, воевавших на Донбассе.