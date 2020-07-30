Сегодня, 30 июля, в Киеве проходит акция протеста "За свободу слова" под стенами Национального совета по вопросам теле и радиовещания. В акции протеста принимает участие коллектив телеканала КРТ.

Об этом передает с места корреспондент "Страны".

Ранее Дмитрий Василец, медиа-правозащитник и журналист на своей странице в социальной сети Facebook написал, что на телеканал КРТ направили пятую внеплановую проверку и каналу угрожает отзыв лицензии.

По его словам, у Нацсовета такие аргументы: критика пронацистских коллаборантов и Майдана, а также показ на КРТ парада Победы в Беларуси на 9 мая.

Василец сказал, что 30 июля Нацсовет на заседании попытается аннулировать лицензию телеканал КРТ. Поэтому Василец пригласил журналистов и все небезразличных граждан поддержать акцию "За свободу слова".

В то же время, под здание Нацсовета пришли представители Нацкорпуса и С14, которые попытались сорвать акцию. Радикалы начали толкать и кричать на журналистов и тех, кто пришёл поддержать акцию. Однако в дело вмешалась полиция и оградила участников от нападавших националистов. Их лидер Евгений Карась кричал, что на акции собрались все сепары.

"Мы вышли для того, чтобы показать, что Нацсовет нарушает закон и лишает телеканал КРТ лицензии. И мы видим, что Нацкорпус и С14 пришли поддержать Нацсовет. Они занимаются тем, чем занимаются. По сути отрабатывают заказ власти. Мы видим как Нацкорпус поддержал Нацсовет. Что я могу сказать? Выводы делайте сами", - заявил "Стране" Дмитрий Василец.

Сейчас вход в Нацсовет охраняет нацгвардия, а также на акции работает полиция диалога.

Ранее "Страна" сообщала, что НСЖУ призывает "Слуг народа" и вице-премьера Федорова отложить репрессивный закон "О медиа".

Так же мы рассказывали, что в Нацсовете порадовались перевыполнению языковых квот в первом полугодии 2020 года.