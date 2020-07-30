Космический орбитальный аппарат Европейского космического агентства (ESA) обнаружил на Красной планете признаки наличия газов, которые ранее не фиксировали - озона и углекислого газа. Новые данные о марсианской атмосфере помогут узнать, есть ли на там метан.

Об этом говорится в сообщении ESA.

По словам астронома Кевина Олсена из Оксфордского университета, это открытие является удивительным, ведь вещества находятся в точном диапазоне длины волн, где все ожидали зарегистрировать метан в большом количестве.

Специалисты ESA отмечают, что обнаружение газов на Красной планете откроет новые секреты марсианской атмосферы и позволит более точно определить, есть ли на планете метан - газ, который связан с биологической или геологической активностью.

Трассовый газовый орбитальный аппарат (TGO) изучает красную планету с орбиты более двух лет. Миссия направлена на изучение газов, которые составляют марсианскую атмосферу.

Ранее мы писали, что ученые узнали, когда на Марсе было действующее магнитное поле. По их расчетам, оно там было 4,5 и 3,7 миллиарда лет назад.

Также мы рассказывали, что в марсианском метеорите, обнаруженном в 1984 году в Антарктиде, японские ученые нашли азотсодержащие органические молекулы. Это значит, что на Марсе существовала органика, которая могла быть занесена метеоритами или сформироваться на планете.