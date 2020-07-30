Пранкер Джокер заявил, что это он в начале мая переписывался от имени первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко. По его словам, выпады Бондаренко в адрес президента были попыткой с выгодой для себя решить личные вопросы.

"Друзья, помните скандал с мэром Черкасс, который опубликовал переписку, где я ему угрожал от имени замглавы Офиса Трофимова? Тогда Бондаренко опубликовал этот скрин и получил народную поддержку. После, Анатолий Бондаренко стал главным оппозиционером к президенту, начал наращивать рейтинг", - написал Джокер.

По его словам, позже диалог продолжился. Пранкер утверждает, что ему удалось разоблачить корыстные мотивы мэра Черкасс.

"Чуть позже я продолжил наш с ним диалог. И не ошибся. Устроил его в приличную партию всем известного олигарха. На поверку, мэр оказался пустышкой. Кидался на президента, чтобы с выгодой для себя порешать личные вопросы. Для любой политической силы такой кандидат - акробат, как Анатолий Бондаренко, больше репутационная потеря, чем находка", - сообщил Джокер.

Отметим, что в последние дни прошли слухи о том, что Бондаренко, который ранее присоединился к партии "Пропозиция" мэра Днепра Филатова, сейчас намерен ее покинуть и присоединится к партии "За будущее", которую возглавляет нардеп Игорь Палица, соратник олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, в начале лета Зеленский раскритиковал нелояльных власти мэров и хочет забрать у них деньги.