Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания военнослужащего Черноморского флота, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.

Соответствующие кадры появились на Telegram-канале "Военный обозреватель", в четверг, 30 июля.

Так, на видеоролике запечатлено, как сотрудники ФСБ оперативно задержали подозреваемого. Они забрали военнослужащего прямо посреди дороги. Когда его сажали в машину, он кричал: "Только не бейте". После этого, работники ФСБ доставили мужчину в Севастопольский гарнизонный военный суд.

Ранее мы писали, что в России арестовали начальника райотдела полиции УМВД по Курской области Дмитрия Борзенкова. Его подозревают в государственной измене. Он якобы передавал украинским спецслужбам секретные сведения, связанные с передвижением российских войск.

Также мы публиковали видео ФСБ РФ, на которых запечатлено задержание двоих людей, которые подозреваются в шпионаже в пользу Украины на территории аннексированного Крыма.