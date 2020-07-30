Наемники, которых в ночь на 29 июля задержали под Минском в Беларуси, сейчас дают показания.

Об этом со ссылкой госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова передает "Интерфакс".

Напомним, утром 29 июля в Беларуси сообщили о задержании под Минском 33 наемников иностранной частной военной компании.

Позже местные СМИ со ссылкой на правоохранителей заявили, что задержанные под Минском наемники были из российской ЧВК "Вагнера", а всего в Беларусь отправили 200 бойцов, которые должны были дестабилизировать ситуацию в стране во время избирательной кампании.

В свою очередь писатель Захар Прилепин объявил что среди россиян, задержанных в Беларуси, есть бойцы, служившие в его батальоне, воевавшем за тк называемую "ДНР".

Также мы писали, что Лукашенко вводит в Минск войска после задержания бойцов ЧВК "Вагнер".

Также мы писали, что задержанные могут быть не из ЧВК "Вагнера", а из другой подобной структуры. И, скорее всего, они летели через Минск транзитом в Африку.