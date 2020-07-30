В то время, как цены на картофель в Украине снизились, помидоры значительно подорожали. Это связано с уменьшением предложения на рынке тепличных томатов из южных регионов страны.

Об этом сообщает EastFruit.

Так, высоким спросом пользуется розовый помидор, за который сейчас уже дают до 35 грн/кг при реализации мелким оптом. За обычный красный круглый томат - самую дешевую позицию среди помидоров для рынка, можно выручить в среднем 27-30 грн/кг. Помидоры желтые покупают приблизительно по той же цене, что и розовые, и даже немного дешевле, а за помидор-черри в среднем платят 45-50 грн/кг.

На рынке также уже можно купить и грунтовой помидор, однако цены на него значительно ниже. Оптовые покупатели мало интересуются таким видом томатов, поскольку понимают, что риск порчи такой продукции намного выше. Поэтому цены на грунтовой помидор в среднем в два раза ниже, чем на продукцию закрытого грунта. Также в продаже присутствует как "салатный помидор", так и "сливка" для консервации. Цены на обе эти позиции приблизительно одинаковые.

Таким образом, цены на помидоры в Украине в середине лета остаются сравнительно высокими - они выше, чем в остальных странах-соседях.

Ранее мы писали, что в Украине подорожали тепличные овощи. Эксперты считают, что причиной этого является холодная погода, которая наблюдалась этой весной.