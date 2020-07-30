В Украине одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, теперь будут выплачивать по 685 гривен ежемесячно.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Так, уточняется, что решением правительства установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн*40% = 685 грн).

Кроме того, заявляется, что помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.

Напомним, более 60% украинских пенсионеров получают ежемесячно менее 3000 гривен.

Также мы писали, что в Украине не повысили пенсии по возрасту.