Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет не получил зарплату за июнь. А заработная плата его заместителей составила от 42 000 до 102 000 гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Министерства образования и науки на информационный запрос, в четверг, 30 июля.

Так, Сергей Шкарлет был назначен на должность 26 июня, то есть уже после выплаты зарплаты, поэтому его доход за два рабочих дня будет добавлен к зарплате за июль.

Кроме того, стали известны зарплаты:

- первого заместителя министра Юрия Полюховича (уволен с 1 июля) - 47 230 гривен,

- заместителей министра Егора Стадного (уволен с 1 июля) - 102 040 гривен (47 230 гривен - материальная помощь на оздоровление),

- Петра Коржевского (уволен с 1 июля) - 47 230 гривен,

- Максима Ярмистого (уволен с 1 июля) - 87 006 гривен (47 416 гривен - материальная помощь на оздоровление),

- Светланы Даниленко - 42 258 гривен и госсекретаря Павла Полянского - 47 230 гривен.

Напомним, в прошлом месяце Кабинет Министров Украины уволил Любомиру Мандзий от исполнения обязанности министра образования и назначил на ее должность Сергея Шкарлета.

Ранее "Страна" подробно писала, что известно о Сергее Шкарлете.