Шкарлет в июне остался без зарплаты, а его заместители получили до 102 000 гривен
Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет не получил зарплату за июнь. А заработная плата его заместителей составила от 42 000 до 102 000 гривен.
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Министерства образования и науки на информационный запрос, в четверг, 30 июля.
Так, Сергей Шкарлет был назначен на должность 26 июня, то есть уже после выплаты зарплаты, поэтому его доход за два рабочих дня будет добавлен к зарплате за июль.
Кроме того, стали известны зарплаты:
- первого заместителя министра Юрия Полюховича (уволен с 1 июля) - 47 230 гривен,
- заместителей министра Егора Стадного (уволен с 1 июля) - 102 040 гривен (47 230 гривен - материальная помощь на оздоровление),
- Петра Коржевского (уволен с 1 июля) - 47 230 гривен,
- Максима Ярмистого (уволен с 1 июля) - 87 006 гривен (47 416 гривен - материальная помощь на оздоровление),
- Светланы Даниленко - 42 258 гривен и госсекретаря Павла Полянского - 47 230 гривен.
Напомним, в прошлом месяце Кабинет Министров Украины уволил Любомиру Мандзий от исполнения обязанности министра образования и назначил на ее должность Сергея Шкарлета.
Ранее "Страна" подробно писала, что известно о Сергее Шкарлете.