По состоянию на утро четверга, 30 июля, коронавирус подтвердился еще у 1 197 граждан Украины. Это новый печальный антирекорд. Общее число заболевших достигло таким образом 68 794 человек. Вчера, 29 июля, общее число зараженных в Украине составляло 67 597 человек.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, с начала эпидемии в стране скончалось уже 1 673 человека (за сутки + 23 человека). Выздоровели 38 154 украинца (+ 760 за сутки).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп обещает американцам победу над Covid-19 и золотой век в придачу.

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Кроме этого, конгрессменов США обязали носить маски после заражения республиканца Луи Гомерта.