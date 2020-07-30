Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко рассказал о новых правилах в законопроекте об обороте оружия, которые коснутся владельцев наградного оружия.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Так, в законопроекте об обороте оружия в Украине будут прописаны новые правила владения наградным оружием. Мартыненко рассказал, почему наградное оружие, в отличие от обычного, не нужно регулярно перерегистрировать.

"У нас на охотничье и травматическое оружие есть отстрел пуль. Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел собирает гильзотеку для того, чтобы в дальнейшем можно было идентифицировать. Относительно наградного оружия такого нет. Отстреливать патроны и продлевать разрешение не надо. Во время подготовки законопроекта (об обороте оружия - Ред.) обращаем на это внимание и по этому моменту работаем", - сказал он.

Кроме того, советник министра МВД напомнил, что разрешение на оружие выдается на три года и далее каждые три года продлевается.

"В период этих трех лет как раз существует создание гильзотеки. Ее создают исследовательские экспертно-криминалистические центры, потому что когда оружие много работает, когда оно стреляет, то немножко меняется гильзотека. То есть для того, чтобы идентифицировать по гильзам, из какого оружия стреляли в том или ином случае, как раз и проводится эта экспертиза", - добавил он.

Ранее мы писали, что в прошлом году министр внутренних дел Арсен Аваков выдал наградное оружие 438 человекам. В Министерстве внутренних дел сообщили, что на каждого владельца оружия (в том числе и на лиц, награжденных оружием) заводится личное дело.