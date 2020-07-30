Мессенджер Telegram подал на американскую компанию Apple официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию из-за возможных нарушений в работе App Store (магазин приложений - Ред.)

Об этом передает Financial Times.

Так, суть жалобы заключается в том, что Apple должна позволить пользователям загружать приложения не только из App Store. Кроме того, по данным издания, в июне исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одно из которых касалось App Store, а другое Apple Pay (платежная система, которая позволяет осуществлять оплату товаров в магазинах, поднеся мобильный телефон Apple к терминалу - Ред.)

Ранее мы писали, что создатель Telegram Павел Дуров в очередной раз раскритиковал Apple за 30% комиссию, которую компания взимает с разработчиков за размещение приложений в своем магазине App Store. По словам бизнесмена, это негативно влияет не только на рынок производства цифровых услуг, но и бьет по карману рядовых пользователей.

Также мы сообщали, что Дуров обвинил корпорации Apple и Google в уничтожении стартапов по всему миру.