В итальянских масс-медиа сейчас широко освещается трагическая история, связанная с украинской заробитчанкой. Елена Лери убила своего работодателя и спрятала его тело на балконе, после чего улетела в Украину.

Об ужасных подробностях этой трагедии, которая произошла еще прошлой осенью, передает Gazetaukrainska.com.

Труп хозяина спрятала на балконе



2 ноября 2019 года, на балконе квартиры на улице Дель Вельтро в Триесте, было найдено тело 75-летнего Либеро Фоти. Он лежал там в течение двадцати дней, завернутый в два мешка для мусора и покрытый одеялом.

Подозрения пали на украинку, которая ухаживала и жила вместе с пострадавшим. Однако, от нее не осталось и следа. Полицию и пожарных вызвали соседи, обеспокоенные внезапным исчезновением пары. Прокуратура Триеста занялась расследованием. Была установлена ​​личность сожительницы Либеро Фотия. Ею оказалась 65-летняя Елена Лери. Женщина вернулась в Украину, в город Черкассы.

Следователи позвонили ей в Украину и Елена призналась в убийстве и попытке скрыть тело.

История преступления

Согласно реконструкции событий на основе рассказа Елены Лери, частично подтвержденной соседями, ссоры в их семье начались задолго до трагедии.

Елена начала работать в доме Фоти 10 лет назад. Со временем их отношения стали близкими.

После того как у Елены обнаружили смертельную болезнь, она захотела вернуться домой, чтобы провести последние месяцы жизни вместе со своей дочерью.

Либеро Фоти отговаривал ее от поездки, однако Елена не хотела менять планы.

В трагическую ночь 12 октября 2019, примерно в 05:00, ссора завязалась снова. Итальянец запрещал сиделке оставлять его, угрожая ножом. В схватке женщина ударила его по голове бутылкой и задушила капроновыми колготками.

Пытаясь скрыть тело, она завернув его в целлофановые пакеты для мусора и одеяло, и перетянула на балкон. В тот же день, около 14:00, женщина вылетела из аэропорта Венеции прямым рейсом в Киев, а оттуда доехала до города Черкассы.

Что толкнуло Елену Лери на убийство?

Это дело стало известно на всю Италию благодаря программе "Pomeriggio Cinque" на "5 Канале" итальянского телевидения. Ведущая Барбара Урсо приглашала в студию свидетелей, лично знакомых с парой, которые обнародовали жуткие детали отношений между Либеро и Еленой.

Один из них рассказывал: "Фоти был очень плохим человеком. Елена была его жертвой Он бил свою партнершу и принуждал к половым отношениям втроем. Он был распущенным. Либеро был развратным и лживым. Он страдал диабетом, а когда уровень сахара в крови падал, имел немотивированные, холерические реакции".

Пара жила полностью изолированно как от родственников, так и от других людей своего кондоминиума.

Другой свидетель рассказал следующее: "Он заставлял ее ходить дома в бюстгальтере и трусах. Бил ее... Заставлял иметь интимные отношения с другими мужчинами. Она соглашалась, потому что была жертвой, она была доброй женщиной".

Смерть убийцы

Елена Лери была тяжело и неизлечимо больна. Она умерла 5 мая 2020 года, однако информация об этом была сообщена в прокуратуру Триеста только в эти дни. Весть о смерти женщины снова привлекла внимание итальянского общества к этому случаю. О насилии над сиделками-иностранками в Италии говорят не часто, обычно шепотом, особенно когда оно имеет сексуальный характер.

Отсутствие собственного дома, защиты родственников, незнание языка, а часто и отсутствие вида на жительство, делают сиделок легкими жертвами.

Один из соседей пары, который был в курсе надругательств над Еленой Лери сказал: "Когда я ушел из того дома, я помолился за бедных сиделок, чтобы они имели хоть немного покоя".

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше жестоко убили 26-летнюю заробитчанку из Украины.