В США пока не удается притормозить эпидемию коронавируса. По данным на утро 30 июля тут умерло уже 150 683 человека. Общее же число зараженных достигло отметки 4 425 652.

Коронавирус проник и в стены Капитолия. Вчера, 29 июля, стало известно о заражении конгрессмена-республиканца Луи Гомерта. После подтверждения этой информации, спикер палаты представителей США Нэнси Пэлоси, объявила о новых мерах личной безопасности в стенах Конгресса.

Об этом передает передает CNN.

"Члены Палаты представителей, их помощники и сотрудники Конгресса будут обязаны надевать маску во время нахождения в здании", - заявила Нэнси Пэлоси.

Однако во время выступлений законодателям будет разрешено снимать маски.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп обещает американцам победу над Covid-19 и золотой век в придачу.