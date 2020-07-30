После того, как власти Беларуси задержали 33 наемника из российской частной военной компании (ЧВК "Вагнер" - Ред.) стала известна и реакция Украины на этот скандал.

Так, например, в СНБО считают, что наша страна может требовать выдачи уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с другими боевиками "Вагнера".

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, как передает "5 канал".

Он уже обратился с этим предложением в Министерство иностранных дел Украины.

"Почему бы не рассмотреть такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо. Во-первых, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений. И отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны", - считает заместитель секретаря СНБО.

Видео: 5 канал

Ранее "Страна" сообщала, что в Беларуси задержали еще и известного российского политтехнолога.