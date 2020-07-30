Вчера вечером, 29 июля, в США произошло очередное ЧП. Здесь, в штате Техас, прогремел мощный взрыв и вспыхнул сильный пожар на хранилище завода по производству сжиженного природного газа. Клубы густого черного дыма поднялись высоко в небо.

Об этом сообщает Houston Chronicle.

Завод, расположенный в городе Монт-Белвью, принадлежит компании Lone Star.

По предварительной информации причиной ЧП стало то, что во время ремонтных работ был поврежден подземный трубопровод. Однако жертв и раненых нет. Пожарным удалось погасить пламя за три часа. Сейчас ситуацию отслеживают с воздуха при помощи дронов. Как отмечают власти города и представители компании - ситуация под контролем.

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