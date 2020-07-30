В Беларуси продолжает накаляться обстановка перед выборами президента. После задержания 33 наемников из российской частной военной компании (ЧВК "Вагнер" - Ред.), в республике был арестован российский политтехнолог Виталий Шкляров.

По версии спецслужб Беларуси, он консультировал администрацию групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием "Страна для жизни".

Об этом передает агентство БЕЛТА со ссылкой на телеканал ОНТ.

По одной из версий, "Страна для жизни" работала под внешним управлением российского пиар-специалиста.

"Виталий Шкляров - известный политтехнолог. Как и Тихановский (задержанный кандидат в президенты, муж Светланы Тихановской - Ред.) - уроженец Гомеля. Широко известен в узких кругах. Его еще иногда называют "серым кардиналом политических кампаний". Из открытых источников известно, что работал в предвыборном штабе Ангелы Меркель, Барака Обамы, тренировал штабы кандидатов в американские сенаторы. В России работал с командой Ксении Собчак. Неоднократно с разных площадок комментировал политическую ситуацию в Беларуси и контролировал политическую активность Сергея Тихановского", - отметили ведущие в эфире.

Так же на канале заявили, что Виталию Шклярову предстоит объясниться, зачем он внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, как мобилизировал вокруг Тихановского протестный электорат, а главное, в чьих интересах.

Ранее "Страна" сообщала, что жена Тихановского ответила на вопрос "Чей Крым?" и попросила ее больше не мучить.