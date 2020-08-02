При посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) аномальную физиологическую реакцию вызывает не только тревожный или угрожающий триггер, но и любой эмоциональный стимул, даже радостный, установили британские ученые. При этом у больного меняется диаметр зрачков, которую он не может контролировать.

Выводы исследователей опубликованы в издании Biological Psychology.

Ранее считалось, что стрессовую реакцию у людей с ПТСР вызывают только связанные с их психотравмой спусковые крючки - триггеры. Например, у бывших участников боевых действий это могут быть похожие на выстрелы резкие звуки. Это предположение во многом основывается на том, что в большинстве исследований реакцию проверяют только на заведомо тревожащие стимулы.

Однако ПТСР, как и любое психическое расстройство, может менять реакцию на все эмоциональные стимулы. Только распознать такое изменение непросто.

Для распознания ученые из Кардиффского университета решили оценить физиологический показатель - изменение размера зрачка. За этот процесс отвечает вегетативная нервная система: ее симпатическая часть отвечает за дилататор (мышцу, которая расширяет зрачок), а парасимпатическая часть - за сфинктер (он зрачок сужает). Так как симпатическая нервная система отвечает за стрессовую реакцию организма, а парасимпатическая - за гомеостаз, изменение диаметра зрачка в действительности будет сигнализировать о реакции организма на стрессор. Соответственно, расширение или сужение зрачка сможет указать и на аномальную реакцию на сторонние стимулы, не относящиеся к стрессорам.

Чтобы проверить это предположение, ученые провели эксперимент с участием 20 добровольцев с диагностированным ПТСР, 28 человек, переживших травмирующий опыт, но у которых ПТСР не диагностировали, а также 17 участников контрольной группы. Участникам показывали изображения, призванные вызвать разные эмоции (грусть, счастье и страх), а за изменением их зрачков следили с помощью пупиллометра. Ни одна картинка не была связана с травмами участников.

Изначальный размер зрачка не коррелировал с диагнозом участника: и у участников с ПТСР, и у контрольной группы, и у травмированных добровольцев без симптомов расстройства при одинаковом освещении до начала эксперимента диаметр зрачков был примерно одинаковым. Сразу же после предъявления картинки зрачки сужались у всех участников, но у участников с ПТСР сужение было менее заметным, что сигнализирует о нарушенной работе парасимпатической нервной системы. Что касается картинок-стимулов, то эмоциональные картинки в действительности расширяли зрачки всех участников, но у участников с ПТСР при наблюдении за пугающими и счастливыми картинками зрачки расширялись сильнее, чем у других участников; с грустными картинками такого не происходило.

Авторы работы заключили, что аномальная реакция вегетативной нервной системы при ПТСР характерна не только для триггеров, связанных с самой травмой, но и для всех стимулов, которые могут вызвать сильные эмоции - страх или радость.

Ранее "Страна" писала, что в Украине около 20-25% бывших военнослужащих, участвовавших в АТО, имеют ПТСР.

Мы также рассказывали, что такое расстройство выявили и у возвращенных по обмену бывших пленных.