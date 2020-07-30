В Минздраве показали карту заболеваемости украинцев по областям. За последние сутки заразилось еще 1 197 человек.

Об этом сообщает Минздрав.

Винницкая область - 2698 случаев;

Волынская область - 3735 случаев;

Днепропетровская область - 1394 случая;

Донецкая область - 865 случаев;

Житомирская область - 1807 случаев;

Закарпатская область - 5078 случаев;

Запорожская область - 779 случаев;

Ивано-Франковская область - 4446 случаев;

Кировоградская область - 702 случая;

Киев - 8131 случай;

Киевская область - 3672 случая;

Львовская область - 9379 случаев;

Луганская область - 122 случая;

Николаевская область - 578 случаев;

Одесская область - 3150 случаев;

Полтавская область - 431 случай;

Ровенская область - 5942 случая;

Сумская область - 484 случая;

Тернопольская область - 2922 случая;

Харьковская область - 3626 случаев;

Херсонская область - 224 случая;

Хмельницкая область - 1109 случаев;

Черновицкая область - 5812 случаев;

Черкасская область - 919 случаев;

Черниговская область - 789 случаев

"По состоянию на 30 июля в Украине зафиксировано 1 197 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 68 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1673 летальные, 38154 пациенты выздоровели. Проведено 1 013 793 ПЦР-исследований. Всего за сутки выписаны 760 пациентов", - указано в сообщении.

Напомним, в среду, 29 июля, в общежитии Института специальной связи и защиты Национального технического университета "КПИ имени Игоря Сикорского" коронавирус подтвердили еще 81 курсанта, где ранее обнаружили вспышку Covid-19.

Как сообщала "Страна", эпидемическая ситуация в десяти областях Украины в среду, 29 июля, не соответствует критериям для послабления карантина.