Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 30 июля
В Минздраве показали карту заболеваемости украинцев по областям. За последние сутки заразилось еще 1 197 человек.
Об этом сообщает Минздрав.
- Винницкая область - 2698 случаев;
- Волынская область - 3735 случаев;
- Днепропетровская область - 1394 случая;
- Донецкая область - 865 случаев;
- Житомирская область - 1807 случаев;
- Закарпатская область - 5078 случаев;
- Запорожская область - 779 случаев;
- Ивано-Франковская область - 4446 случаев;
- Кировоградская область - 702 случая;
- Киев - 8131 случай;
- Киевская область - 3672 случая;
- Львовская область - 9379 случаев;
- Луганская область - 122 случая;
- Николаевская область - 578 случаев;
- Одесская область - 3150 случаев;
- Полтавская область - 431 случай;
- Ровенская область - 5942 случая;
- Сумская область - 484 случая;
- Тернопольская область - 2922 случая;
- Харьковская область - 3626 случаев;
- Херсонская область - 224 случая;
- Хмельницкая область - 1109 случаев;
- Черновицкая область - 5812 случаев;
- Черкасская область - 919 случаев;
- Черниговская область - 789 случаев
"По состоянию на 30 июля в Украине зафиксировано 1 197 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 68 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1673 летальные, 38154 пациенты выздоровели. Проведено 1 013 793 ПЦР-исследований. Всего за сутки выписаны 760 пациентов", - указано в сообщении.
Напомним, в среду, 29 июля, в общежитии Института специальной связи и защиты Национального технического университета "КПИ имени Игоря Сикорского" коронавирус подтвердили еще 81 курсанта, где ранее обнаружили вспышку Covid-19.
Как сообщала "Страна", эпидемическая ситуация в десяти областях Украины в среду, 29 июля, не соответствует критериям для послабления карантина.