Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости украинцев по областям. За последние сутки заразилось еще 1 197 человек. 

Об этом сообщает Минздрав. 

  • Винницкая область - 2698 случаев;
  • Волынская область - 3735 случаев;
  • Днепропетровская область - 1394 случая;
  • Донецкая область - 865 случаев;
  • Житомирская область - 1807 случаев;
  • Закарпатская область - 5078 случаев;
  • Запорожская область - 779 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 4446 случаев;
  • Кировоградская область - 702 случая;
  • Киев - 8131 случай;
  • Киевская область - 3672 случая;
  • Львовская область - 9379 случаев;
  • Луганская область - 122 случая;
  • Николаевская область - 578 случаев;
  • Одесская область - 3150 случаев;
  • Полтавская область - 431 случай;
  • Ровенская область - 5942 случая;
  • Сумская область - 484 случая;
  • Тернопольская область - 2922 случая;
  • Харьковская область - 3626 случаев;
  • Херсонская область - 224 случая;
  • Хмельницкая область - 1109 случаев;
  • Черновицкая область - 5812 случаев;
  • Черкасская область - 919 случаев;
  • Черниговская область - 789 случаев

Сколько украинцев болеет коронавирусом

"По состоянию на 30 июля в Украине зафиксировано 1 197 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 68 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1673 летальные, 38154 пациенты выздоровели. Проведено 1 013 793 ПЦР-исследований. Всего за сутки выписаны 760 пациентов", - указано в сообщении.

Напомним, в среду, 29 июля, в общежитии Института специальной связи и защиты Национального технического университета "КПИ имени Игоря Сикорского" коронавирус подтвердили еще 81 курсанта, где ранее обнаружили вспышку Covid-19.

Как сообщала "Страна", эпидемическая ситуация в десяти областях Украины в среду, 29 июля, не соответствует критериям для послабления карантина

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