Вслед за отправкой 22 июля на Марс китайского автоматического зонда и спускаемого модуля для исследования Красной планеты туда полетит американская ракета "Атлас-5" с марсоходом "Персеверанс" (в переводе - "настойчивость"). Старт аппарата запланирован на 30 июля с космодрома на мысе Канаверал. Цель его миссии - доставка на Землю образцов марсианской породы.

О деталях проекта рассказывает портал N+1.

Приблизительно раз в 780 дней Земля и Марс оказываются в наиболее удобном расположении для запуска космических аппаратов. В 2020 году как раз появляется такое "окно на Марс": оно открылось 15 июля и закроется 13 августа. В этот период отправляются сразу три межпланетные миссии: орбитальный аппарат Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Амаль", уже упомянутые китайский зонд и спускаемый модуль с марсоходом, которые уже отправились в путь, а также американская "Марс-2020".

В рамках своей программы США отправит на Марс "Персеверанс", который во многом похож на своего предшественника "Кьюриосити". Тот работает на планете почти восемь лет. У двух аппаратов есть существенные отличия по научным приборам. Кроме того, новый марсоход будет сопровождать первый внеземной вертолет.

Однако главное отличие заключается в том, что "Персеверанс" станет первым этапом миссии по доставке марсианского грунта на Землю. Решение этой задачи займет 11 лет и станет первой в истории попыткой доставить с Марса образцы песка и камней.

Для исследования грунта прямо на поверхности Красной планеты "Персеверанс" оснащен следующими инструментами: PIXL, RIMFAX, SuperCam, SHERLOC и Mastcam-Z - блок из двух камер.

Инструменты на марсоходе. Фото: NASA

И у "Персеверанс", и у "Кьюриосити" в арсенале есть спектрометры разных типов. Только у "Кьюриосити" механическая рука, оснащенная ударным буром для взятия проб марсианского грунта с глубины (при этом анализ образцов производится внутри корпуса). У "Персеверанс" же бур гораздо меньше и является частью прибора SHERLOC. Он прячется в механической руке марсохода, а внутреннее пространство аппарата используется для хранения образцов.

PIXL (планетарный инструмент для рентгеновской литохимии) - это рентгенофлуоресцентный спектрометр, способный определять состав грунта и работающий с мелкодисперсным песком. Анализ занимает всего несколько секунд.

SHERLOC - это рамановский спектрометр, который вместо рентгеновского излучения использует ультрафиолетовое. Его основная задача - определять состав мелкодисперсных образцов и искать в них органические соединения, которые подскажут, была ли на Марсе жизнь.

SuperCam оснащен двумя лазерами и четырьмя спектрометрами, а его задача - анализ химического и минерального состава горных пород и реголита на расстоянии.

Новшеством на борту "Персеверанс" стал прибор RIMFAX, предоставленный Норвежским центром оборонных исследований. Это георадар, способный изучать слои грунта с разными характеристиками, искать пустоты или подземный лед под колесами марсохода.

Испанские ученые, которые создавали для "Кьюриосити" метеорологические приборы, сделали метеостанцию и для нового марсохода. Набор датчиков MEDA, созданный Испанским центром астробиологии, будет измерять температуру воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное давление, влажность, уровень радиации, размер и форму частиц пыли, поднимаемой ветром или колесами "Персеверанса".

Прибор MOXIE на борту будет прокладывать путь будущим пилотируемым экспедициям. Его главная задача - получение кислорода из марсианского воздуха. Если MOXIE исправно выполнит свою работу, то и у возможных покорителей Марса будет достаточно кислорода для дыхания, а также окислителя для ракетного топлива.

Помимо камер, на "Персеверансе" стоят еще и микрофоны. С их помощью ученые смогут послушать Марс, да и сам марсоход.

Первый в истории марсианский (и вообще внеземной) вертолет "Инженити" ("изобретательность"), станет спутником марсохода. Дрон выполнен по соосной схеме с двумя винтами диаметром 1,2 метра. Они будут вращаться со скоростью 2400 оборотов в минуту, что гораздо быстрее, чем у земных вертолетов. Аппарат массой около 1,8 килограммов оснащен аккумуляторами на солнечных панелях, камерой и системой навигации. Главные проблемы дрона - низкие температуры и разряженная атмосфера Марса. Специалисты NASA говорят, что запустить вертолет в атмосфере Марса - это все равно что поднять его на 30-километровую высоту на Земле.

Предполагается, что дрон будет заниматься разведкой на местности: совершать полеты длительностью всего несколько минут, подниматься лишь на несколько десятков метров, делать фото и возвращаться обратно для подзарядки. Но главная задача дрона - хотя бы просто взлететь. Это покажет, возможен ли управляемый полет в атмосфере Марса.

"Инженити" над "Персеверанс". Фото: NASA

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