Во Франции торжественно начали сборку первого в мире термоядерного реактора ИТЭР (ITER), в строительстве которого участвуют страны ЕС, США, Россия, Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Казахстан и частные компании со всего мира.

Трансляцию торжественного начала сборки показали на аккаунте ITER в YouTube.

На церемонии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон и главы правительств стран-партнеров ITER, запустят в работу механизм в декабре 2025 года и начнут с экспериментов с с дейтерий-тритиевой плазмой.

Так, масса реактора составляет 23 тысячи тонн, строительство здания для него началось в 2007 году, а в мае этого года установили основание криостата, общей массой 1250 тонн. Этот момент и считается отправной точкой в создании самого реактора, однако отпраздновать событие президент страны решил именно 28 июля.

В ИТЭР же планируется вырабатывать уже вполне значительные объёмы энергии: авторы планируют выйти на мощность в 700 мегаватт, что уже сравнимо с атомными реакторами деления.

Тем не менее, реактор всё ещё будет экспериментальным: он предназначен не столько для того, чтобы производить энергию, сколько для того, чтобы отработать и изучить процессы, происходящие в больших термоядерных реакторах и в будущем построить более совершенные модели.

Видео: YouTube / ИТЭР

Напомним, 28 июля во французской коммуне Сент-Поль-де-Дюранс, что к северо-востоку от Марселя, стартовала сборка международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Успешная реализация проекта станет венцом почти полувековой истории исследований в сфере управляемого термоядерного синтеза и может совершить подлинную революцию в энергетике.

Как сообщала "Страна", Российский Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ, входит в структуру корпорации "Росатом") объявил тендер на разработку методики испытаний плазменного двигателя нового поколения. Согласно тендерной документации, речь идёт об электрическом ракетном двигателе с питанием от ядерной установки мощностью 1 мегаватт.